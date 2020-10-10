درجال يدعم اتحاد السباحة ويتعهد بالتعاقد مع مدربين اجانب

2020/10/10 | 21:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دعمه لاتحاد السباحة وتعهده بالتعاقد مع مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية.

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