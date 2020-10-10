"الصحة" النيابية بالعراق: حلول حظر التجوال لا تنفع للسيطرة على "كورونا"

2020/10/10 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الصحة النيابية بالعراق، أن حلول حظر التجوال الصحي لا تنفع، مشددة على ضرورة الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة حسن خلاطي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن حظر التجوال …

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