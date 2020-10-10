جهاز مكافحة الإرهاب يضع 'خطة حربية'.. ويكشف أهم محاورها

2020/10/10 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، انه يعتمد على استراتيجية جديدة للقضاء على التنظيمات "الإرهابية" سريعا، أهم محاورها الجهد الاستخباري.

وذكر المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 تشرين الأول 2020)، إن "اشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على جهاز مكافحة الإرهاب كانت له نتائج إيجابية"، مشيرا الى أنه "تم خلال شهر واحد إلقاء القبض على 37 إرهابيا وإن عمليات مطاردة الإرهابيين ما تزال مستمرة".

وأضاف النعمان، أن "هذه الاستراتيجية بمحاورها وأهمها الجهد الاستخباري ستكون كفيلة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في أسرع وقت".

وتابع، أن "الإرهاب قد زال خطره بشكل كبير بعد تمكن القوات الأمنية من الوصول الى حواضن التنظيم الإرهابي عبر التوغل في مناطق وعرة جدا، وإنه لا توجد حاليا حاضنة للإرهاب لا تصل لها قوات مكافحة الإرهاب".

وأكد النعمان، أن "محافظة ديالى آمنة وما يحدث من عمليات إرهابية في مناطق بعيدة جدا أو في ضواحي المحافظة يحدث بسبب وجود مناطق وعرة وسلسلة تلال وجبال يمكن أن يتواجد فيها الإرهاب لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا على مركز المحافظة والمناطق التابعة لها".

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