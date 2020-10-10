2020/10/10 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن الاجراءات التي قرر الطيران المدني اللبناني تطبيقها فيما يخص القادمين من العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الطيران المدني اللبناني يعلن عن الاجراءات المتعلقة بالقادمين من العراق وكالة تقدم الاخبارية.

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