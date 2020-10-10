الصحة النيابية: حظر التجوال غير نافع ولم يعد مؤثراً بعد تفشي كورونا

2020/10/10 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، أن حلول حظر التجوال الصحي غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا.

وقالت اللجنة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، اننا “نجدد التأكيد على الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا”.

وأضافت اللجنة، أن “حلول حظر التجوال الصحي غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا والحل الأمثل للحد من انتشار الفيروس هو الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي”.

واشارت الى أنه “ليس من الصحيح اتباع إجراءات تضيق على المواطنين وعلى القوات الأمنية”، موضحة أن “المؤشرات في العراق جيدة ولم تُسجل إصابات كبيرة في الآونة الأخيرة”.

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