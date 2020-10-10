نزاع من أجل ثلاثة آلاف دينار.. ينتهي بمقتل منتسب في الداخلية

2020/10/10 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل منتسب في وزارة الداخلية، بمحافظة ديالى، إثر مشاجرة مع جاره تحولت لاحقاً إلى نزاع بالأسلحة. وأضاف المصدر، في تصريح لـ "ناس"، (10 تشرين الأول 2020)، أن "أحد جيران الشرطي يعمل في بيع الغاز، وتبقى سابقاً مبلغ من المال قدره ثلاثة آلاف دينار، وعند مطالبة البائع للمنتسب بالمبلغ المتبقي حدثت مشاجرة كلامية سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح".

وأشار، إلى أن "الحادثة تسببت بمقتل المنتسب في الداخلية، وإصابة بائع أسطوانات الغاز"، لافتاً إلى "وصول قوة أمنية إلى مكان الحادث، وفتح تحقيق في ملابساته".

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