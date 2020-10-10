بالوثيقة.. لبنان تقرر الغاء شرط الحجر الفندقي للمسافرين العراقيين بشرط واحد

2020/10/10 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدرت السلطات اللبنانية، السبت، 10 تشرين الأول، 2020، قرارا يقضي بإلغاء الحجر الفندقي للمسافرين العراقيين القادمين إليها.

وقالت السلطات اللبنانية في بيان رسمي، إنها "قررت إلغاء الحجر الفندقي للمسافرين العراقيين القادمين إلى لبنان، شرط اجراء فحص PCR في العراق من قبل المختبرات المحددة بالقرار المرفق".

واضاف البيان أن "هذا القرار يعمل فيه ابتداءً من تاريخ 12/10/2020".

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