الاتصالات تعلن صعود العراق 27 مرتبة ضمن التصنيف الدولي للبريد

2020/10/10 | 21:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، صعود العراق 27 مرتبة ضمن التصنيف الدولي للبريد. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد الاهتمام المباشر بقطاع البريد العراقي من قبل وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني، ولما لهذا القطاع من أهمية في التنمية الاقتصادية لبلدان العالم، فقد ارتفعت مرتبة البريد العراقي (27) […]

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