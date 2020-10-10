2020/10/10 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ أربيل

اتهمت مديرية الأسايش العامة، السبت، حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف مقتل مدير أسايش معبر سرزير الحدودي مع تركيا.

وقال المديرية في بيان تلقت المعلومة نسخة منه إنه” بعد التحقيق المستفيض تبين بأن مدير أسايش معبر سرزير غازي صالح قتل على يد عناصر حزب العمال وأنه تلقى تهديدات مباشرة وغير مباشرة بالقتل من عناصر الحزب”.

وطالب البيان “أهالي إقليم كردستان بالوقوف ضد هذا العمل، والتصدي لعناصر حزب العمال الكردستاني وعدم مساعدتهم بأي شكل من الاشكال”.

وكان مدير أسايش معبر سرزير في محافظة دهوك غازي صالح قد قتل بهجوم مسلح في ناحية كاني مآسي بقضاء العمادية.انتهى ١٥ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسايش تتهم حزب العمال بقتل مسؤول أمني كبير في دهوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسايش تتهم حزب العمال بقتل مسؤول أمني كبير في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).