2020/10/10 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أصدرت النيابة العامة فى الكويت، قرارًا بحجز الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، 24 ساعة في مبنى المباحث الجنائية ومواصلة التحقيق معها غدًا الأحد على خلفية مقطع فيديو “خادش” تم نشره في حسابها عبر تطبيق “سناب شات”.

وكشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي “شاهين” تفاصيل التحقيقات قائلًا: إن هيا الشعيبي عُرضت على النيابة العامة بعد القبض عليها مساء الخميس الماضي وتم إرجاء التحقيقات للأحد بعدما ادعت أن حسابها تم اختراقه.

وقال “شاهين” في حسابه عبر “سناب شات” إن هيا الشعيبي قالت في التحقيقات إن “هاكر” اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية “الهاكر” أكدت أنها كانت تُهدد من هكر سعودي مؤخرًا.

وألقت السلطات الكويتية مساء الخميس الماضي القبض على فنانة كويتية وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها بشأن مقطع فيديو “خادش” تم نشره عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال فنانة خليجية شهيرة بسبب نشر محتوى إباحي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال فنانة خليجية شهيرة بسبب نشر محتوى إباحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).