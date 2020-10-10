واشنطن ترحب باتفاق سنجار بين بغداد وأربيل

2020/10/10 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الولايات المتحدة، السبت، بالاتفاق الذي عقد بين بغداد وأربيل بشأن قضاء سنجار، ودعت إلى ضرورة أن يكون السكان هناك في "قلب أي خطة تهدف لتحقيق الأمن".

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