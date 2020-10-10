ترمب يظهر في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا

2020/10/10 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ظهر الرئيس الامريكي دونالد ترمب، مساء السبت، في اول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.

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