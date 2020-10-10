العراق بمقدمة المستوردين.. التجارة الخارجية لإيران تسجل 5.767 مليار دولار

2020/10/10 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، السبت، عن تسجيل حجم التجارة الخارجية 11 مليون طن من السلع بقيمة 5.767 مليار دولار في الشهر السادس من السنة المالية الجارية، المختتم 20 سبتمبر/أيلول2020.

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