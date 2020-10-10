بالصور.. افتتاح اول براند قهوة كوردية

2020/10/10 | 21:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ السليمانية هفال ابوبكر يوم السبت، اول براند قهوة كوردية في المبنى الجديد لكوفي جان.

الافتتاح حضره المدير العام للسياحة في السليمانية والعديد من الشخصيات المعروفة في المدينة وجمهور كبير من المواطنين.

براند القهوة الكوردية " قهوة جان كوفي" يعد الاول من نوعه في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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