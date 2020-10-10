شرطة كربلاء تقبض على 4 سراق وبحوزتهم مادة الكرستال

2020/10/10 | 21:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء اليوم السبت، من إلقاء القبض على 4 أشخاص وضبط بحوزتهم مادة الكرستال .

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة حصل PUKmedia على نسخة منه "، بعد حصول عدة سرقات لدراجات نارية نوع (تكتك )، وجه قائد شرطة كربلاء بتشكيل فريق عمل للقبض على السراق وتسليمهم للعدالة

وأضاف البيان، أثمرت جهود فريق العمل بالقاء القبض على المتهمين وعددهم ( 4 ) أشخاص، وبعد التحقيق معهم اعترفوا قيامهم بسرقة الدراجات النارية، كما ضبط بحوزتهم على مادة الكريستال، وعددها سبعة أكياس صغيرة، وقد اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمخدرات.

هذا وقد أحيل المتهمين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون .

جميل زنگنة / كربلاء‌

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