مدرب ليفربول يكشف قائمة اللاعبين لدوري أبطال أوروبا

2020/10/10 | 21:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائمة “الريدز” المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد (2020-2021).

واستبعد كلوب اللاعب هاري ويلسون، البالغ من العمر 23 عاما، وكان اللاعب على وشك الرحيل عن ليفربول بشكل دائم خلال الصيف، لكن “الريد” رفض إعارته مجددا.

وضمت قائمة ليفربول 25 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيلهير

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو غوميز، آندي روبيرتسون، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو، نابي كيتا، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، تياغو ألكانتارا، أليكس تشامبرلين، شيردان شاكيرى.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريغي، تاكومي مينامينو، روبيرتو فيرمينو، ديوغو جوتا.

يذكر أن ليفربول سيلعب في المجموعة الرابعة (D)، ضد كل من أياكس أمستردام الهولندي، وأتالانتا الإيطالي، وميديتيلاند الدنماركي.



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