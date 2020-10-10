2020/10/10 | 21:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان هيئة الاعلام والاتصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الصباح الجديد الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/10 | 21:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الصباح الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان هيئة الاعلام والاتصالات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان هيئة الاعلام والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).