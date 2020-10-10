الحكومة تؤمن رواتب الأشهر المقبلة واعداد الموظفين الحقيقية لا تعرفها حتى وزارة المالية

2020/10/10 | 21:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: بغداد – الصباح الجديد أكدت اللجنة المالية النيابية امس السبت، تأمين الرواتب للأشهر المقبلة، وفيما أعلنت رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية، اكدت عدم توفر قاعدة بيانات او إحصاءات دقيقة لاعداد الموظفين.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح رسمي، إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ...

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