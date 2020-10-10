2020/10/10 | 21:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اعلن ممثلون ونشطاء عن المكون اليزيدي رفضهم لاتفاق سسنجار بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، معتبرين الاتفاق جزء من صفقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.من جانبه رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بالاتفاق وأعلن مقر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيب رسمي كردي ورفض شعبي ايزدي لاتفاق سنجار بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيب رسمي كردي ورفض شعبي ايزدي لاتفاق سنجار بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).