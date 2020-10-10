التربية تعلن الجدول الجديد لامتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي

2020/10/10 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، الجدول الجديد لامتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها تعلن عن الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، والادبي للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، بالاضافة الى طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) حيث سيعتبر لهم دوراً أولا .

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