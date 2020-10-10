التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

2020/10/10 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، السبت، جدول امتحانات الدور الثاني، للصف السادس الإعدادي بكافة فروعه، العلمي والأدبي. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 تشرين الأول 2020) إن "الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة [ العلمي (الاحيائي، التطبيقي )، الادبي ] للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، بالإضافة إلى طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) حيث سيعتبر لهم دوراً أولا".

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