وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

2020/10/10 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان اللبناني نبيه الخطيب ، وفاة شقيقة الفنان حسين الخطيب ، ووالد الفنان علي الخطيب، مساء أمس الجمعة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.ورثى نبيه شقيقة ، برسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:” اخي ابوعلي حسين الخطيب في ذمة الله كان اخي وابي واستاذي ، […]

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