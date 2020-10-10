2020/10/10 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،انه بصحة جيدة ويشعر بحالة ممتازة.واكد باول حديث له مع ناخبيه في حديقة البيت الابيض بعد خروجه من المستشفى :" حافظوا على حماسكم للتصويت وعلينا التخلص من الحركة اليسارية في أمريكا".واضاف : إذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون "، معلنا عن خطة للازدهار للمجتمع اللاتيني والأفرو ـ أمريكي.وشدد ترامب على أن بلاده ستقضي على فيروس الصين مرة واحدة وللأبد، ومن جذوره، منوها إلى أنه : لن يسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكي.وأوضح انه سيستبدل نظام / أوباما كير / بنظام صحي أفضل وأقل تكلفة، مشيرا إلى ان إدارته حققت انخفاضا كبيرا في نسبة الجرائم على عكس إدارة أوباما، كما أن معدلات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل جائحة كورونا.وذكر الرئيس الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأكثر أهمية، داعيا أنصاره إلى الذهاب للتصويت من أجل أن يربح 4 سنوات إضافية حتى تعيش امريكا بامان، على حد قوله./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب : صحتي ممتازة .. واميركا في امان /موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب : صحتي ممتازة .. واميركا في امان /موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).