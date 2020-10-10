مقتل شرطي وجرح مدني في نزاع عشائري باحدى قرى ديالى

2020/10/10 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / قتل شرطي وجرح مدني في نزاع عشائري في احدى القرى بمحافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نزاعا عشائريا اندلع في قرية / ابو جسرة / باطراف ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة ، تطور الى استخدام اسلحة نارية ، ما اسفر عن مقتل شرطي وجرح شخص آخر ".واضاف :" ان قوة من الشرطة وصلت الى المنطقة لفض النزاع والسيطرة على الاوضاع " ./انتهى

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