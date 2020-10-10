التربية تعلن جدولا جديدا لامتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي

2020/10/10 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة ، العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ، للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، بالاضافة الى الطلبة الخارجيين المؤهلين من (الدور التمهيدي) حيث سيعتبر لهم دوراً اول ./انتهى3

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