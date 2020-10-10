كشف تفاصيل مثيرة عن قاتل محتمل لمدير شركة دايو

2020/10/10 | 22:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المحامي عدنان الصرايفي، الذي عمل لدى شركة دايو عن تفاصيل مثيرة بشأن حادث وفاة مدير شركة دايو العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير....

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