2020/10/10 | 22:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام عراقية وثائق تبين تفاصيل الاتفاق بشأن قضاء سنجار الذي ابرم، امس الجمعة، بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة كردستان العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الكشف عن تفاصيل اتفاق سنجار ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الكشف عن تفاصيل اتفاق سنجار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).