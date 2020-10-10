السيد السيستاني يحذر الفتيات واولياء امورهن

2020/10/10 | 22:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المرجع الديني علي السيستاني، الفتيات واولياء امورهن من ترجيح الوظائف على تكوين الاسرة....

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