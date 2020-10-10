دي بروين يكشف موقفه من قدوم ميسي المحتمل

2020/10/10 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب البلجيكي، كيفن دي بروين، عن سعادته مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي وانفتاحه للحديث مع المسؤولين بشأن مستقبله، في ظل التقارير التي تتحدث عن قرب تمديد عقده، مشيرا إلى أن مجيء النجم الأرجنتني إلى الفريق لن يغير شيء بالنسبة له.

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