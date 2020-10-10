القبض على متهم بالدكة العشائرية في بغداد

2020/10/10 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت شرطة بغداد، السبت، القبض على متهم بحوزته سلاح اقدم على ما يسمى بالدكة العشائرية.

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