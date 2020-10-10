2020/10/10 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة التربية، السبت، عن جدول جديد لامتحانات السادس اعدادي الدور الثاني لجميع فروعه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "نشر الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ] للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، بالاضافة الى طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) حيث سيعتبر لهم دوراً أولا".

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