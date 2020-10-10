عدد الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك

2020/10/10 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ديلان غفور النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم السبت، ان 3 دوائر انتخابية ستكون في محافظة كركوك وفق قانون الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد صوت اليوم على تطبيق نظام الكوتا النسائية في الانتخابات.

واوضحت النائب ديلان غفور عضو مجلس النواب لـPUKmedia: ان كركوك ستضم 3 دوائر انتخابية ولكل دائرة 3 ـ 5 من المرشحين، لافتة الى ان المجلس شهد اجماعا على نظام الكوتا النسائية في الانتخابات.

واضافت: ان بعض الكتل النيابية، دولة القانون والاحزاب الاسلامية انسحبت من جلسة التصويت على الكوتا النسائية.

وكانت رئاسة المجلس قررت ابقاء الجلسة مفتوحة الى اشعار اخر لحين التوصل الى اتفاق تام حول الدوائر الانتخابية.

وقالت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، في تصريح سابق لـPUKmedia: ان المجلس صوت على نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

واضافت: ان عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة تتوزع بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النسائية في المحافظة.

PUKmedia خاص‌

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