تأكيدات دولية بشأن إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى أذربيجان

2020/10/10 | 22:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قالت صحيفة “إندبندت” البريطانية، إنها حصلت على شهادات ووثائق وتصريحات تفيد بأن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى جبهة القتال في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار التقرير إلى أن “المئات من المرتزقة السوريين يشاركون إلى جانب القوات الأذرية في القتال المحتدم في قره باغ ضد القوات الأرمينية”، مقابل المال “حتى ولو كان ذلك على حساب أرواحهم في معركة بعيدة عن وطنهم”.

وأضافت الصحيفة أن المقاتلين تم تجنيدهم بواسطة شركة أمن تركية خاصة، مؤكدة حصولها على رسائل صوتية عبر تطبيق “واتساب” لسوريين في أذربيجان يقومون بزيارة أحد رفقائهم المصابين في القتال، وأجرت اتصالات مع أفراد أسرته.

وأشارت إلى أن نفي الحكومتين التركية والأذرية وجود مرتزقة سوريين في معارك قره باغ يتناقض مع ما حصلت عليه من وثائق واعترافات مسجلة بالصوت والصورة.

ونقلت عن شخص يدعى أبو محمد قوله إن ابن عمه في المستشفى حاليا بأذربيجان بعد إصابته في المعارك، مشيرا إلى أنه حاول مرارا الانضمام إلى صفوف المرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانب أذربيجان، لكن طلبه قوبل بالرفض نتيجة إصابته القديمة.



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