2020/10/10 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تؤكد استمرار الشركة الكورية بتنفيذ مراحل مشروع الفاو الكبير المركز الخبري الوطني.

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