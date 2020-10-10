ديالى تكشف عن انحسار الدعم “الدولي” بنسبة 80% لـ “مخيم اليتم”

2020/10/10 | 22:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، السبت، عن انحسار الدعم الانساني بنسبة 80% لما اسماه المخيم اليتم.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مخيم معسكر سعد في بعقوبة والذي هو الوحيد من نوعه وتسكنه اكثر من 150 اسرة نازحة منذ 5 سنوات شهد في العامين الماضيين انحسار الدعم الانساني للمنظمات الدولية بنسبة 80% رغم ان الاسر الذي تعيش فيه في وضع انساني صعب جدا”.

واضاف مهدي،ان” المخيم يشهد دعم من بعض المنظمات المحلية بالاضافة الى وزارة الهجرة والمهجرين ولكن الوضع انساني يحتاج الى المزيد من الدعم خاصة وان المنظمات الدولية كان وجودها فعال كونها لاتتوقف على الدعم الانساني والمادي بل في تطبيق برامج اخرى للنازحين ياخذ اشكال مختلفة”.

واشار مهدي الى ان” قلة الدعم الدولي اثر بشكل لافت على وضع النازحين من الناحية الانسانية لافتا الى انه لاتعرف الاسباب الحقيقة وراء انحسار الدعم رغم ان ملف حسم مصير النازحين بشكل عام لايزال معلق حتى الان”.

ويطلق البعض على مخيم معسكر سعد بمخيم اليتم لانه الوحيد من نوعه في بعقوبة.



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