ترامب: نعمل على توسيع إنتاج عقار مضاد لكورونا

2020/10/10 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقار مضاد لوباء "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنها ستتوسع في إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع.

وفي الكلمة الأولى للرئيس الأمريكي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال ترامب: "لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج في المستقبل بكميات عقارات ناجحة في مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة ستهزم الفيروس الصيني"، لافتا إلى تراجع مستويات البطالة في أمريكا "إلى أقل مستوى في تاريخ البلاد"، بحسب "بي بي سي".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه بحالة ممتازة، موجها حديثه إلى ناخبيه "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر "على تمنياتكم الطيبة لي ولميلانيا (زوجته)".

وأوضح ترامب أنه سيستبدل نظام أوباما كير بنظام صحي أفضل وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن إدارته حققت انخفاضا كبيرا في نسبة الجرائم على عكس إدارة أوباما، كما أن معدلات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل جائحة كورونا.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية الجارية هي الأكثر أهمية، داعيا أنصاره إلى الذهاب للتصويت من أجل أن يربح 4 سنوات إضافية، وذلك أمام ألفين من مؤيديه الذين تجمعوا أمام البيت الأبيض.

المصدر: سبوتنيك

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