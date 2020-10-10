شرطة بغداد تعتقل متهما اقدم على ما يسمى بالدكة العشائرية

2020/10/10 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال متهم اقدم على ما يسمى بالدكة العشائرية في العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عيز ناصر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وبعد سماع صوت اطلاق نار في منطقة شارع فلسطين توجهت على الفور دوريات فوج طوارىء بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد الى محل الحادث مع تطويق كامل للمنطقة".

واضاف انه "تم القاء القبض على احد المتهمين وبحوزته سلاح ومصاب بطلق ناري في ساقه بعد قيامه باطلاق النار على احد منازل المواطنين بداعي ما يسمى الدكة العشائرية"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتهم والسلاح الذي استخدم في الجريمة الى ضابط التحقيق في مركز شرطة باب الشيخ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".





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