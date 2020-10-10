عقب ’انتحار’ مدير شركة دايو .. النقل تعلن استمرار الشركة في أعمال ميناء الفاو

2020/10/10 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكدت وزارة النقل - الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، استمرار الشركة الكورية بتنفيذ الاعمال في ميناء الفاو الكبير، لافتة الى وصول باخرة تنقل الاحجار الكلسية المستخدمة بعمليات الدفن في حوض الميناء.



واكدت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 تشرين الاول 2020)، "وصول باخرة لنقل الاحجار الكلسية" معلنة في الوقت ذاته عن "شديد اسفها وحزنها بوفاة مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".

واوضح مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، انه "بتوجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي باستمرار سير الأعمال في ميناء الفاو الكبير ودحض كل الشائعات التي ادعت توقف الأعمال فيه عملت ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري التابع للشركة على استقبال الباخرة ‏(Cy Atlantic) وإرشادها الى مدخل كاسر الأمواج الخاص بالميناء".

واوضح، ان "اعمال المشروع قائمة ولا صحة لتوقفها بسبب حادثة الانتحار المؤسفة لمدير الشركة الكورية المنفذة للمشروع ( دايو) ، مشيراً الى ان الكوادر الكورية الهندسية والفنية و المتعاقدين معها مستمرين بتنفيذ مراحل اعمال المشروع المتعاقد عليها".

من جهته أكد الكابتن البحري رمزي ايشا "دخول الباخرة (Cy Atlantic) كورية الجنسية قادمة من ميناء صقر فجر يوم غد الأحد 10/11 الساعة 0130 و حسب منفيست السفينة وسيتم ارشادها الى مدخل كاسر الأمواج لتفريغ حمولتها من الحجر الكلسي الصخري بأوزان تتراوح من 1 الى 500 kg لكل حجر".

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