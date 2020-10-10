العراق بعد الصين بقائمة المستوردين .. التجارة الخارجية لايران تسجل 5.767 مليار دولار

2020/10/10 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن المتحدث باسم مصلحة الكمارك الإيرانية روح الله لطيفي عن تسجيل حجم التجارة الخارجية 11 مليون طن من السلع بقيمة/ 5.767 / مليار دولار في الشهر السادس من السنة المالية الجارية، المختتمة في 20 ايلول 2020.وأوضح لطيفي في بيان اليوم السبت:" ان الصادرات استحوذت على 8.252 مليون طن من إجمالي حجم التجارة الخارجية بقيمة 2.691 مليار دولار في مقابل 2.690 مليون طن واردات بقيمة 3.076 مليار دولار".وأشار الى :" ان الصادرات سجلت نموا كمّيا بنسبة 6 بالمائة وسعريا بنسبة 24.5 بالمائة عن الشهر السابق ، ما يعكس عودة التجارة الإيرانية لطبيعتها بعد أزمة كورونا واغلاق الحدود ".واكد لطيفي :" ان الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية في الشهر المذكور بـ 2.267 مليون طن بقيمة 669 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.415 مليون طن بسعر 565 مليون دولار والإمارات بـ 1.215 مليون طن بقيمة 379 مليون دولار ، اضافة إلى أفغانستان بحجم 704 آلاف طن بقيمة 232 مليون دولار وتركيا بـ 380 ألف طن بقيمة 218 مليون دولار"./انتهى2

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