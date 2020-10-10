الامن السياحي في كربلاء يحجز 46 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة

2020/10/10 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ نفذ قسم الامن السياحي التابع الى مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء عدة نشاطات خلال الزيارة الأربعينية .والقت مفارز القسم القبض على 23 مشتبها به ، فيما تم حجز 46 من المخالفين لشروط الاقامة العرب والاجانب ، فضلا عن كشف 8 شركات سياحية وهمية ومصادرة 29 جهاز لاسلكي غير مرخص ، بالتنسيق مع قسم الاتصالات في شرطة كربلاء ./ انتهى

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