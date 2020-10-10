درجال يؤكد اهمية ايجاد الحلول القانونية لاعادة العمل في المدينة الرياضية لنادي الشرطة

2020/10/10 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ضرورة ايجاد الحلول القانونية لاعادة العمل في المدينة الرياضية لنادي الشرطة التي توقف العمل فيها منذ سنوات عدة.وبحث درجال ، خلال زيارته مقر النادي ولقائه بالهيئة الادارية واطلاعه على واقع البنى التحتية للمدينة الرياضية ، المعوقات التي تواجهها وآليات اعادة العمل فيها.وقال ، حسب بيان للوزارة :" ان نادي الشرطة من الاندية العريقة و يُعد ركناً اساسا في رفد المنتخبات الوطنية بكافة الالعاب"، مبينا :" ان الرياضة في عمومها لن تتطور الا من خلال الاهتمام بالبنى التحتية والفئات العمرية " .وتابع :" هدفنا حث الاندية على الاستثمار والتسويق الرياضي بعد تثبيت عائدية الاراضي " ، مشدداً على اهمية تعزيز هيبة الدولة والقانون ، الذي يجب ان يكون الحكم والفيصل في التعامل بين ومع المؤسسات الرياضية بمختلف مسمياتها، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية العمل، وتذليل المعوقات من خلال التعاون وتضافر الجهود والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كونها الجهة القطاعية الحكومية التي تنظم عمل الاندية والاتحادات ".واستمع درجال الى آراء اعضاء الهيئة الادارية بشأن الحلول المقترحة وايجاد صيغ حل لاكمال المدينة الرياضية عقب توقف المشروع./انتهى3

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