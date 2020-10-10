بعد تصريح أحمد السقا بوجود خلاف مع تامر حسني.. الأخير يوضح حقيقة الأمر

2020/10/10 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ رد الفنان المصرى تامر حسني ، على تصريحات الفنان أحمد السقا، فى برنامج تليفزيوني ، موضحاً أن هناك خلاف بينه وبين الفنان الأول ، بعد ظهور إسمه وصورته على أفيش فيلم “الفلوس” للفنان تامر حسني ، وأنه العمل بطولة مشتركة ، وهذا غير صحيح ، وأن السقا ظهر كضيف شرف.وأعرب السقا […]

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