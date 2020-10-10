درجال يؤكد ضرورة إيجاد الحلول القانونية لإعادة العمل بالمدينة الرياضية لنادي الشرطة

2020/10/10 | 23:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال السبت، ضرورة إيجاد الحلول القانونية لإعادة العمل في المدينة الرياضية لنادي الشرطة التي توقف العمل فيها منذ سنوات عدة.

وذكر بيان عن مكتب درجال ان الاخير "اجرى زيارة لمقر النادي ولقائه بالهيئة الإدارية، وإطلاعه على واقع البنى التحتية للمدينة الرياضية".واضاف "عقب ذلك إجتماع الوزير درجال مع اعضاء الهيئة الادارية، وبحث معهم المعوقات التي تواجهها، وآليات إعادة العمل فيها".

وقال درجال بحسب البيان، ان "نادي الشرطة من الاندية العريقة و يُعد ركناً أساس في رفد المنتخبات الوطنية بكافة الالعاب، والرياضة في عمومها لن تتطور إلا من خلال الإهتمام بالبنى التحتية والفئات العمرية، مضيفاً هدفنا حث الأندية على الإستثمار والتسويق الرياضي بعد تثبيت عائدية الأراضي".وشدد على "أهمية تعزيز هيبة الدولة والقانون الذي يجب ان يكون الحكم والفيصل في التعامل بين ومع المؤسسات الرياضية بمختلف مسمياتها، مع ضرورة الحفاظ على إستقلالية العمل، وتذليل المعوقات من خلال التعاون وتظافر الجهود والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كونها الجهة القطاعية الحكومية التي تنظم عمل الأندية والاتحادات".

وبين البيان ان "درجال استمع الى آراء أعضاء الهيئة الادارية بشأن الحلول المقترحة وإيجاد صيغ حل لإكمال المدينة الرياضية عقب توقف المشروع، فضلا عن تأكيدهم على ثقة الجماهير الرياضية بالوزير ودوره في إحداث نقلة نوعية للرياضة العراقية".

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