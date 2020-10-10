مؤسسة مام تبحث مع ' فاو' آلية العمل المشترك

2020/10/10 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مؤسسة مام الانسانية يوم السبت، منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة،" فاو"، في مدينة السليمانية،ذلك لبحث سبل التنسيق في المراحل المقبلة.

وقالت المؤسسة خلال بيان مقتضب، تابعه PUKmedia: ان الجانبين اجتمعا اليوم بمبنى المنظمة في السليمانية لبحث الية العمل المشترك في المراحل القادمة .

وتعمل المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار " السلام والتعايش".

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان اربيل دهوك، زاخو، رانية، حلبجة، خانقين وغيرها.

PUKmedia متابعة‌

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