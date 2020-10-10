اعتقال رئيس عصابة أسكتلندية جاء لتصفية حسابه في العراق (صور)

2020/10/10 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، رجلا أسكتلنديا، ينتمي لعصابة للتهريب كان قد نجا قبل أشهر من حادثة إطلاق نار، وذهب للعراق لتصفية حسابه مع الشخص المسؤول عن ذلك في السليمانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية، اليوم السبت، (10 تشرين الأول 2020)، إن شخصا يدعى كامران خضر، اعتقل في السليمانية الشهر الماضي، بتهمة حيازة السلاح أثناء محاولته لقاء الشخص الذي أمر بتنفيذ عملية اغتياله، وكان برفقته ثلاثة أشخاص آخرين يحملون الجنسية البريطانية.

وقالت الصحيفة أن خضر تواصل مع الشخص المسؤول عن محاولة قتله، حيث طلب منه الأخير المجيء للعراق، كي يتمكنا من حل نزاعهم مرة واحدة وإلى الأبد.

بعدها توجه كامران خضر وزميل له إلى إقليم كوردستان لعقد الاجتماع، وقبل انعقاده تمكنت السلطات من اعتقاله مع رفيقه وشخصين آخرين.

وكان خضر، المولود في مدينة غرينوك الأسكتلندية، تعرض لإطلاق نار في أيار الماضي لكنه تمكن من النجاة بعد ان احتمى خلف سيارة.

وسبق أن قضى خضر ست سنوات في السجن لتزعمه عصابة تهريب سجائر مقلدة ومنخفضة الجودة، باعها في جميع أنحاء اسكتلندا مقابل أرباح ضخمة وصلت لنحو 28 مليون جنيه إسترليني.

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