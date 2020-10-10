الجبوري يعلق بشأن اتفاق تنظيم الاوضاع في سنجار بين بغداد وأربيل

2020/10/10 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علق محافظ نينوى، نجم الجبوري، السبت، بشأن اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الاوضاع في قضاء سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة.

وذكر الجبوري، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 تشرين الأول 2020)، إن "قضاء سنجار تضرر كثيرا من العمليات الإرهابية التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية"، لافتا إلى أن "الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار تضمن تخلي هذا القضاء عن كل المظاهر المسلحة سواء كان الجيش أو حشود أو غيرها وتسليم الملف للشرطة المحلية".

وأضاف المحافظ، أن "الاتفاق تضمن تعيين وانتخاب إدارة جديدة للقضاء تكون مقبولة من جميع أهالي القضاء من خلال اختيار قائممقام وقسم من مديري النواحي، فضلا عن تشكيل لجنة عالية المستوى من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية من أجل إعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين من العوائل الإيزيدية"، مبينا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما كبيرا لقضاء سنجار، وسيكون الاتفاق بين بغداد وأربيل مهما في عودة الإيزيديين لسنجار سريعا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضح أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جانبا من الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول وضع سنجار.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، جاء فيها: ان "الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية ستتم بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، إلتزاما دستوريا من الحكومة تجاه مكون أصيل، واحدة من مخرجاته، هي تعيين 1500 شاب أيزيدي من المخيمات و1000 شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع".

وأعلن أمس الجمعة، أحمد ملا طلال، نجاح الحكومة الاتحادية في تعزيز سلطتها في سنجار وفق الدستور، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى اليوم إتفاقا تأريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".

وأضاف "ما فشل به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حسن النوايا، وإستنادا إلى إرادة سياسية صلبة، نحو إعادة الأمن والإستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودة كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم".

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