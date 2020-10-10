خمسة قتلى جرّاء اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة في غرب فرنسا

2020/10/10 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رين (فرنسا)-(أ ف ب) – لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة في غرب فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.واصطدمت الطائرة الشراعية الصغيرة التي كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز “دي أيه40” كان على متنها ثلاثة أشخاص حوالى الساعة 16,30 (14,30 ت غ) في إقليم أندر ايه […]

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