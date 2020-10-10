ترامب مخاطباً أنصاره في البيت الأبيض: اهتفوا أربع سنوات جديدة لي

2020/10/10 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أطلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدون كمامة، على المئات من أنصاره السبت، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ أصيب بكوفيد-19، معلنا من شرفة البيت الأبيض “أشعر بأنني في حالة رائعة”.وقال “أريد أن تعرفوا بأن بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع”، بينما هتف له مئات المؤيدين الذين وضع معظمهم الكمامات لكن […]

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