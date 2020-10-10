النقل تؤكد استمرار الشركة الكورية بتنفيذ مراحل مشروع الفاو

2020/10/10 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكدت وزارة النقل، استمرار الشركة الكورية بتنفيذ مراحل مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه بتوجيه من قبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي بأستمرار سير الأعمال في ميناء الفاو الكبير ودحض كل الشائعات التي ادعت توقف الأعمال فيه عملت ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري التابع للشركة على استقبال الباخرة (Cy Atlantic) وإرشادها الى مدخل كاسر الأمواج الخاص بالميناء .

وبين الفرطوسي، ان اعمال المشروع قائمة ولا صحة لتوقفها بسبب حادثة الانتحار المؤسفة لمدير الشركة الكورية المنفذة للمشروع ( دايو) ، مشيراً الى ان الكوادر الكورية الهندسية والفنية و المتعاقدين معها مستمرين بتنفيذ مراحل اعمال المشروع المتعاقد عليها .

من جهته، أكد الكابتن البحري رمزي ايشا، دخول الباخرة (Cy Atlantic) كورية الجنسية قادمة من ميناء صقر فجر يوم غد الأحد 10/11 الساعة 0130 و حسب منفيست السفينة وسيتم ارشادها الى مدخل كاسر الأمواج لتفريغ حمولتها من الحجر الكلسي الصخري بأوزان تتراوح من 1 الى 500 kg لكل حجر .

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