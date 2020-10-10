دليل نيتشه لتجاوز وجودك والتغلّب عليه - إبراهيم جركس

2020/10/10 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس =========================يصف نيتشه في كتابه الأشهر "هكذا تكلّم زرادشت" ما يمكن أن يتحوّل إلى واحدة من أكثر نظرياته شهرةً -نظرية الإنسان الأعلى أو Ubermensch.



يشير مصطلح "الإنسان الأعلى" إلى مفهوم نيتشه عن الإنسان الذي تغلّب على نفسه حرفياً وتجاوز طبيعته البشرية.



من حيث الجوهر، إنّ "الإنسان الأعلى" هو الذي تجاوز عبودية الشرط الإنساني ووصل إلى مرحلة التحرّر - حالة اللعب الحرّ والخَلق ......





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